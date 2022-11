Widerstand gegen Software-Bundles von Cisco

Cisco nimmt mit seinen Software-Bundles viel Geld ein: Der Tech-Riese bietet seinen Kunden Produktpakete an, die verschiedene Angebote aus dem Portfolio umfassen. Nun sträuben sich einige Kunden gegen den Kauf der Bundles des Unternehmens, wie 'The Information' unter Berufung aktueller und ehemaliger Cisco-Mitarbeitenden berichtet.

Kostendruck, wirtschaftliche Unsicherheiten: Die IT-Abteilungen wollen sparen und entscheiden sich immer wieder, gewisse Produkte auszusortieren. Ein solcher Trend spiegle sich in der gesamten Unternehmenssoftwarebranche wider, so Branchenführer in 'The Information' . Mit dem Spardruck bei den Kunden sehen sich auch Tech-Riesen wie Microsoft, Oracle und eben Cisco konfrontiert, die die Produktpaletten vermarkten.