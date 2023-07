Wisekey erzielt deutlich mehr Umsatz

Im ersten Halbjahr 2023 steigerte der Genfer Security-Anbieter Wisekey seinen Umsatz verglichen mit der Vorjahresperiode um 39% auf 15,1 Millionen Dollar. Dies geht aus den "ungeprüften und geschätzten Zahlen" des Unternehmens hervor. Der Anstieg sei vor allem auf die hohe Nachfrage im Bereich Halbleiter zurückzuführen. Der Umsatz in diesem Geschäft stieg eigenen Angaben zufolge um 38% auf 14,8 Millionen Dollar.

Das Wachstum im Halbleiterbereich sei vor allem auf eine höhere Nachfrage nach quantenfähigen Chips und IoT-Produkten zurückzuführen, präzisiert Wisekey in einer Mitteilung zu den Zahlen. Nicht genannt werden darin allerdings die erzielten Gewinne oder Bargeldbestände, an denen sich ablesen liesse, wie viel Geld Wisekey im ersten Halbjahr 2023 unter dem Strich verdient oder verloren hat.

Wisekey hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Im Mai hat das Unternehmen sein Halbleitergeschäft Sealsq ausgelagert und an die amerikanische Börse Nasdaq gebracht. Zudem wurde mit Wisesat ein Tochterunternehmen für ein eigenes Satellitenbusiness gegründet. Im Juli wurden die Firmen dann zusammen mit dem Security-Bereich und einem Marktplatz für Non Fungible Tokens in eine Holdinggesellschaft integriert