Zürcher Startup Yokoy eröffnet Standort in Amsterdam

Seit Ende 2020 ist das Zürcher Startup Yokoy in Wien vertreten, seit Juni 2021 auch in München. Nun folgt als weiterer Standort Amsterdam. Die Niederlassung werde als europäisches Zentrum dienen und "ein vielfältiges Team aus den unterschiedlichsten Bereichen beheimaten – von der Produktentwicklung über Marketing und Vertrieb bis hin zu Customer Success", teilt Yokoy mit.

Das 2019 gegründete Jungunternehmen hatte im Oktober 2021 eine Finanzierungsrunde über 26 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Startup bietet eine Plattform für das Ausgabenmanagement von Unternehmen. Schon damals hiess es, man wolle das neue Kapital nutzen, um die Expansion in den USA, Europa und weiteren Regionen voranzutreiben.

Peter van Spaandonk wird die neue Niederlassung als Country Manager und Head of European Sales leiten. Er habe zuvor bereits den US-Markteintritt eines niederländischen HR-Tech-Unternehmens erfolgreich geleitet. "Mit unserem neuen Standort in Amsterdam bauen wir unsere Position in Europa weiter aus“, sagt er in der Mitteilung. Holland sei ein Vorreiter in Sachen digitaler Innovation, zudem würden dort 92% aller Unternehmen auf SaaS-Lösungen zurückgreifen. Weiter sei man "immer auf der Suche nach Talenten, und Amsterdam bietet ein internationales Umfeld, das Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten und Hintergründen anzieht".