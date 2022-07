Arm-Börsengang in London sistiert

, einen süd­ko­re­a­nischen Speicherhersteller. Zudem habe es auch Bestrebungen für einen zweigleisigen Börsengang in London und am New Yorker Nasdaq gegeben. Aber das Geschäft floriert nicht, im Gegenteil: Noch im März musste der Entwickler von Halbleiterchips rund Die Zukunft des britischen CPU-Entwicklers Arm steht noch immer in den Sternen. In den letzten Monaten gab es Übernahmeversuche durch Nvidia oder SK Hynix einen süd­ko­re­a­nischen Speicherhersteller. Zudem habe es auch Bestrebungen für einen zweigleisigen Börsengang in London und am New Yorker Nasdaq gegeben. Aber das Geschäft floriert nicht, im Gegenteil: Noch im März musste der Entwickler von Halbleiterchips rund 15% seiner Belegschaft entlassen

Nun vermeldete die 'Financial Times' mit Bezug auf Insider, dass die japanische Mutterfirma Softbank die Pläne für einen Börsengang in London "wegen der politischen Unruhen in der britischen Regierung" auf Eis gelegt hat. Als die Regierung von Boris Johnson am Anfang des Monats zusammenbrach, sind auch Investitionsminister Gerry Grimstone und Digitalminister Chris Philp zurückgetreten, die bei den Gesprächen eine führende Rolle gespielt hätten, schreibt das Finanzblatt.