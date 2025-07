Bern und seine unendliche Rialto-Geschichte

Ende Juni hat die Kantonspolizei jetzt einen weiteren zusätzlichen, freihändigen Zuschlag im Zusammenhang mit Rialto erteilt. Damit werden SAP-Spezialisten von Scc EDV-Beratung Schweiz für projektkritische Analysen und Tests bezahlt, vor allem bezüglich der S/4Hana-Migration. Der Einsatz der Spezialisten soll sich voraussichtlich bis Mitte 2027 erstrecken.

Vorausgegangen war ein erster Auftrag an Scc für die Dauer von September 2024 bis Juni 2025. "Nun wird der ursprünglich prognostizierte Auftragsumfang von 150'000 Franken überschritten. So zeigte sich im Projektverlauf, dass die durchzuführenden Analysen um ein Vielfaches aufwendiger und komplexer sind, als dies ursprünglich vom Systemlieferanten prognostiziert wurde", heisst es zur Vergabe auf Simap. Die Weiterführung des Projekts Rialto erfordere die weitere Inanspruchnahme von fachlichen Unterstützungsleistungen, "ohne diese die Risiken im Projekt nicht tragbar sind".

Obwohl Rialto seit drei Jahren bei der Polizei in Betrieb ist, arbeitet die Staatsanwaltschaft noch kaum damit, berichtet die 'Berner Zeitung'. Nur beim Abwickeln von unbezahlten Ordnungsbussen würden die beiden Behörden die neue Software gemeinsam nutzen. Nach aktuellem Stand soll es mit der vollumfänglichen gemeinsamen Nutzung erst Ende 2026 so weit sein. Der Grund sei, dass die Staatsanwaltschaft direkt die neue Standardversion einführen und eine aufwendige Migration wie bei der Polizei vermeiden will.