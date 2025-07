BLKB lässt Radicant-Abschreiber extern untersuchen

Die Ankündigung zur Wertberichtigung löste eine "breite Diskussion" in der Politik und in der Öffentlichkeit aus, wie das Finanzinstitut in einer Mitteilung schreibt. "Die Diskussionen haben gezeigt, dass eine sachliche Darstellung und sorgfältige Aufarbeitung der Hintergründe und Abläufe notwendig sind, um eine fundierte und objektive Grundlage für die weitere politische und öffentliche Diskussion zu haben", so die Mitteilung.

Anlässlich seiner Sitzung vom 11. Juli 2025 habe der Bankrat deshalb in Abstimmung mit dem Kanton Basel-Landschaft beschlossen, dass eine unabhängige Untersuchung durchgeführt werden soll. In dieser soll der Finanzberater Gw&p Schweiz klären, welche Umstände, Ereignisse und Abläufe zu der Wertberichtigung geführt haben. Dabei sollen auch die Rolle und Verantwortung des Bankrats und der Geschäftsleitung der BLKB beleuchtet werden.

Der abschliessende Bericht wird voraussichtlich bis Ende August 2025 erwartet, schreibt die BLKB. Die Ergebnisse der Begutachtung sollen dann dem Kanton Basel-Landschaft zur Verfügung gestellt werden. Ebenso soll die Öffentlichkeit zeitnah über die Resultate informiert werden, verspricht die Kantonalbank.