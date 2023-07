Die Post schnappt sich Terreactive

Die Post übernimmt die Mehrheit von Terreactive, einem Cybersecurity-Anbieter aus dem Aargau. Man übernehme 80% der Firma, schreibt die Post. Terreactive mit seinen rund 90 Mitarbeitenden werde nach der Übernahme weiterhin eigenständig agieren.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der Übernahme gewinne man Know-how, um Unternehmen und Behörden eine umfassende Palette an Cybersecurity-Lösungen anzubieten, schreibt die Post. Damit wolle der Gelbe Reise seine Rolle als "vertrauensvoller Transporteur sensibler Kunden- und Unternehmensinformationen" stärken. Gleichzeitig stärke man die IT-Sicherheit der eigenen Produkte. "Angesichts der zunehmenden Cyberangriffe und -bedrohungen investieren wir weiter in die digitale Sicherheit", sagt Nicole Burth, Leiterin Kommunikations-Services der Post.

Der Zukauf von Terreactive schliesst gemäss dem Staatsbetrieb an die Übernahme der Westschweizer Firma Hacknowledge vor rund einem Jahr an und ergänze das Cybersecurity-Angebot der Post in der Westschweiz, so die Mitteilung.