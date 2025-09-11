Die Rivr-Lieferroboter dürfen (vorerst) wieder fahren

Anna Maria Blengino gewinnt Swiss CIO-Award 2025
Als Sunrise-CIO habe sie konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert, so die Jury.
Ong übernimmt damit die Verantwortung für die Beziehungen des Netzwerkausrüsters zu Swisscom und anderen Schweizer Kunden.
Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.
Bei der Klage geht es allerdings um einen relativ geringen Betrag.