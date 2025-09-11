Die Rivr-Lieferroboter dürfen (vorerst) wieder fahren

11. September 2025 um 10:10
image
Foto: Post

Das Astra hat eine befristete Ausnahmebewilligung genehmigt, damit Tests der Post und von Just Eat weitergeführt werden können.

Wie der 'Tages-Anzeiger' berichtet, dürfen die Lieferroboter des Schweizer Startups Rivr wieder getestet werden. Die Post hatte erst vor acht Tagen einen Pilotbetrieb angekündigt, in dessen Rahmen die Rivr-Robis Paketzusteller in Regensdorf begleiten sollen. Bereits etwas früher hatte Just Eat einen Testbetrieb für Essenszustellungen in Zürich Oerlikon aufgenommen. Am vergangenen Freitag untersagte aber das Bundesamt für Strassen (Astra) eine Weiterführung der Tests. Das Amt hatte die Roboter als Fahrzeuge eingestuft und erklärte, man müsse zuerst prüfen, wie sicher sie sind und welche Art von Zulassungen sie brauchen.
Nun hat das Astra aber eine vorläufige Ausnahmebewilligung erteilt, wie die Zeitung erfahren hat. Sie gelte für die beiden genannten Pilotbetriebe, so das Amt, und bis Ende Jahr.
Rivr schrieb auf Anfrage des 'Tages-Anzeigers', dass man sehr erfreut sei, den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Man werde auch weiterhin mit dem Astra zusammenarbeiten, um grössere und vor allem dauerhafte Projekte umsetzen zu können.
Es steht zu hoffen, dass das Astra bis Ende Jahr eine vernünftige Regelung ausarbeitet, die auch in Zukunft Innovation beim Einsatz von autonomen Fahrzeugen auf Schweizer Strassen zulässt.

