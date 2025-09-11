Die Rivr-Lieferroboter dürfen (vorerst) wieder fahren

Nun hat das Astra aber eine vorläufige Ausnahmebewilligung erteilt, wie die Zeitung erfahren hat. Sie gelte für die beiden genannten Pilotbetriebe, so das Amt, und bis Ende Jahr.

Rivr schrieb auf Anfrage des 'Tages-Anzeigers', dass man sehr erfreut sei, den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Man werde auch weiterhin mit dem Astra zusammenarbeiten, um grössere und vor allem dauerhafte Projekte umsetzen zu können.

Es steht zu hoffen, dass das Astra bis Ende Jahr eine vernünftige Regelung ausarbeitet, die auch in Zukunft Innovation beim Einsatz von autonomen Fahrzeugen auf Schweizer Strassen zulässt.