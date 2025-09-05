Erneuter abrupter CEO-Abgang bei Temenos

Bei Temenos kommt es erneut zu einem Führungswechsel. Wie der Genfer Bankensoftwareanbieter in einem Ad-hoc-Communiqué mitteilt, verlässt CEO Jean-Pierre Brulard das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Chief Financial Officer Takis Spiliopoulos wurde vom Verwaltungsrat zum interimistischen CEO ernannt. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge sei im Gange.

Brulard hatte sein Amt im Mai 2024 angetreten. Zuvor war er 15 Jahre lang für VMware tätig gewesen. Bereits sein Vorgänger Max Chuard hatte im Januar 2023 nach 20 Jahren in Führungspositionen bei Temenos das Unternehmen abrupt verlassen. Die Suche nach einer definitiven Nachfolge dauerte damals über ein Jahr.

"Jean-Pierre hat das Unternehmen für langfristigen Erfolg positioniert, unsere globale Produkt- und Technologieorganisation vereinfacht, das Produktportfolio an unsere strategischen Prioritäten angepasst und unsere Präsenz in den USA ausgebaut", sagte Thibault de Tersant, Präsident des Verwaltungsrats, in der Mitteilung. Man danke Brulard für seine Führung in einer Zeit des strategischen Wandels.

Interim CEO Takis Spiliopoulos.

"Während wir für die nächste Phase des strategischen Plans eine neue Führung benötigen und die entsprechende Suche eingeleitet haben, hat der Verwaltungsrat volles Vertrauen in Takis' Fähigkeit, das Unternehmen in dieser Übergangsphase zu führen", so Tersant. Der CEO ad interim Spiliopoulos sagte: "Wir verfügen über eine klare, gut definierte Strategie, und unsere Prioritäten bleiben unverändert."

Der scheidende CEO Jean-Pierre Brulard erklärte: "Ich bin stolz auf alles, was seit meinem Eintritt geschafft wurde. In den 16 Monaten meiner Amtszeit wurde viel erreicht." Er bedanke sich bei allen Mitarbeitenden, Kunden und Partnern von Temenos und wünsche dem Unternehmen alles Gute.