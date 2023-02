Google spart auch beim geplanten Büroausbau in Zürich

Google bestätigte gegenüber inside-it.ch, dass sich der Konzern in Verhandlungen zu den Entlassungen befindet. Man werde bei gegebener Zeit über die nächsten Schritte informieren. "Angesichts der laufenden Konsultationsphase sind wir jedoch nicht in der Lage, die Angelegenheit weiter zu kommentieren."

Eigentlich hat Google grosse Pläne in Zürich. Zu den bereits bestehenden Büros im Hürlimann-Areal, in der Sihlpost und in der Europaallee kam Ende 2022 ein weiterer Standort am Bahnhofquai dazu. Auch am General-Guisan-Quai, einer der begehrtesten Adressen in Zürich, will Google ab dem Jahr 2024 ins Schader-Haus einziehen, wo sich einst der Schweizer Hauptsitz von IBM befand.