Green hat einen neuen Besitzer

30. Oktober 2025 um 15:51
image
Foto: Green

Bereits im August war die Übernahme des RZ-Betreibers durch einen Finanzinvestor bekannt geworden. Die Transaktion ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Der Rechenzentrumskonzern Green hat einen neuen Besitzer. Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung des bisherigen Investors Infravia durch den IFM Global Infrastructure Fund am 30. Oktober 2025 abgeschlossen worden. Erst im August war bekannt geworden, dass eine Verkaufsvereinbarung bereits im Juli unterzeichnet worden war.
Auch in der neuen Eigentümerkonstellation werde sich das Top-Management von Green erneut am Unternehmen beteiligen, führt CEO Roger Süess in der Mitteilung aus. "Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in der Schweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen", erklärt der CEO. "Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteres Bauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen", doppelt er nach.
Im September hatte Green angekündigt, in weitere europäische Märkte expandieren zu wollen. So habe das Unternehmen im deutschen Frankfurt am Main eine Tochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neue Datacenter-Kapazitäten im Nachbarland angestossen.


