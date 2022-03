IT-Woche: Jobs, Jobs, Jobs (ohne Steve)

Microsoft ist der beste IT-Arbeitgeber. Das sagen nicht wir, sondern 15'000 Beschäftigte, die an der diesjährigen Umfrage von 'Handelszeitung' und 'Le Temps' die besten Arbeitskraftnehmer (ich komme später auf den Begriff zurück) der Schweiz gekürt haben. Weil die Redmonder im Jahr zuvor noch auf dem 6. Platz landeten, darf man die Ergebnisse durchaus so deuten, dass das Unternehmen die Pandemie und die daraus folgenden Regeln rund um den Arbeitsplatz am besten gemanaget haben. Oder hat doch der Umzug in den Zürcher Circle und in die superfancy Büros am Flughafen sich so positiv ausgewirkt? Vermutlich nicht. Wie man hört, ist der Grossteil der Mitarbeitenden noch immer im Homeoffice. Über alle Branchen hinweg, hat übrigens zweifelsohne ein nicht namentlich genannter Chipshersteller gewonnen.