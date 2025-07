Orange Cyberdefense übernimmt Ensec

Orange Cyberdefense, die Cybersecurity-Tochtergesellschaft von Orange, hat 100 Prozent der Aktien des Schweizer Security-Dienstleisters Ensec übernommen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der Deal am 23. Juli abgeschlossen.

Ensec wurde Anfang 2017 von früheren Infotrust-Angestellten gegründet und hat seinen Sitz in Au im Kanton Zürich. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 41 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat in seiner jungen Geschichte bereits einige grosse Aufträge gewonnen, beispielsweise vom Bund und vom Kanton Zürich . Insgesamt hat Ensec laut Orange Cyberdefense rund 130 Kunden aus den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, Energie und dem öffentlichen Bereich.

Durch den Neuzugang wächst der Personalbestand von Orange Cyberdefense in der Schweiz auf nunmehr rund 140 Angestellte. Die Orange-Tochter ist hierzulande seit 2022 präsent . Der Schweizer Markt wachse schnell, so das Unternehmen, und sei durch erhöhte regulatorische Anforderungen und eine hohe Nachfrage nach lokaler Expertise gekennzeichnet. Durch die Integration von Emsec gewinne man zusätzlich an Schlagkraft, vor allem in der deutschsprachigen Schweiz.