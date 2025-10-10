Scion kommt auf das Gas&Com-Netzwerk

Abo
Bern verlängert freihändig mit Esri
Der Kanton verlängert den bestehenden Enterprise-Vertrag freihändig um weitere fünf Jahre.
Aus dem Vorhaben, eines von zwei Rechenzentren durch die Cloud zu ersetzen, wird offenbar nichts. Einer der Gründe sind die zu hohen Kosten für den Cloud-Betrieb.
Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.
