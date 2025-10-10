Scion kommt auf das Gas&Com-Netzwerk

Anapaya und der Glasfasernetzbetreiber Gas&Com haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Zusammen wollen die beiden Unternehmen das "Secure Swiss Utility Network" (SSUN) bereitstellen, ein besonders sicheres, auf der Scion-Technologie basierendes Netzwerk für Schweizer Versorgungs- und Energieunternehmen.

Angesichts der weltweit zunehmenden Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, so Anapaya, solle das SSUN gewährleisten können, dass die Schweizer Versorgungsunternehmen Zugang zu einem dedizierten, hochsicheren Netzwerk haben.

"Beim SSUN geht es um mehr als nur Konnektivität, es geht darum, eine souveräne digitale Grundlage für die kritische Infrastruktur der Schweiz zu schaffen", kommentiert Martin Bosshardt, der CEO von Anapaya, die neue Partnerschaft.