Scion kommt auf das Gas&Com-Netzwerk

10. Oktober 2025 um 10:28
  • technologien
  • Netzwerk
  • SCION
  • anapaya
  • gas&com
  • Energie
Foto: Kernkraftwerk Leibstadt

Anapaya und Gas&Com wollen für Energieunternehmen ein hochsicheres Netzwerk bereitstellen.

Anapaya und der Glasfasernetzbetreiber Gas&Com haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Zusammen wollen die beiden Unternehmen das "Secure Swiss Utility Network" (SSUN) bereitstellen, ein besonders sicheres, auf der Scion-Technologie basierendes Netzwerk für Schweizer Versorgungs- und Energieunternehmen.
Angesichts der weltweit zunehmenden Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, so Anapaya, solle das SSUN gewährleisten können, dass die Schweizer Versorgungsunternehmen Zugang zu einem dedizierten, hochsicheren Netzwerk haben.
Das (SSUN) ist damit ein Pendant zum "Secure Swiss Finance Network" für die Finanzbranche. Die Scion-Technologie (Scalability, Control, and Isolation on Next-generation Networks) wurde an der ETH Zürich entwickelt und ist heute auch bereits bei der Schweizer Regierung sowie in der Gesundheitsbranche im Einsatz. Für die Energiebranche hat Anapaya im Frühling dieses Jahres bereits eine Partnerschaft mit Litecom vereinbart.
"Beim SSUN geht es um mehr als nur Konnektivität, es geht darum, eine souveräne digitale Grundlage für die kritische Infrastruktur der Schweiz zu schaffen", kommentiert Martin Bosshardt, der CEO von Anapaya, die neue Partnerschaft.

