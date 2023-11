Thurgauer Parlament streicht Handy-Überwachung aus Polizeigesetz

Kurz nachdem der grosse Rat im Kanton Thurgau das Gesetz angenommen hatte, schickte er es wieder in die beratende Kommission zurück . Ursache dafür war wohl die heftige Kritik, die auf die Politikerinnen und Politiker einprasselte.

Cornelia Komposch, SP-Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit sagte damals noch, ihr sei bewusst, dass der entsprechende Gesetzesparagraf gegen die Verfassung verstossen könnte. "Bei dem Gesetz geht es um die Prävention und nicht darum, Beweise zu sammeln", meinte sie. Es sei das Ziel der Polizei in allen Kantonen, dass Straftaten erkannt werden, bevor sie überhaupt passieren, sagte die Regierungsrätin.

Künftig dürfen Polizistinnen und Polizisten elektronische Geräte also nur mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft unter die Lupe nehmen. Unbestritten blieben indes die Bodycams, welche die Thurgauer Kantonspolizei tragen darf. Ausserdem dürfen Grossanlässe per Video überwacht und Autonummern via Scanner erfasst werden. Letzteres wurde im Kanton Aargau kürzlich verboten