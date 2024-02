Vogt am Freitag: "I säge nüt"

Dieser Tage habe ich mich gleich mehrfach an meine Kindheit und die 'DRS'-Sendung "Spielhaus" erinnert. Den Running Gag von Franz Hohler und René Quellet – "I säge nüt" – erhielt ich von verschiedenen Pressestellen zur Antwort.

"I säge nüt", schrieb mir beispielsweise die Pressestelle der Zurich Versicherung, zumindest sinngemäss. Dies notabene nach fast einer Woche Wartezeit und einem Anruf an den Verantwortlichen, der in den Ferien weilte. Dabei waren die Fragen gar nicht kompliziert, fand ich.

Mein Ansinnen war Folgendes: Man kann von 'Inside Paradeplatz' halten, was man will – (ich halte wenig davon) –, aber ab und zu finden sich dort interessante Informationen. So war zum Beispiel in einer Story zu entlassenen Informatikern bei der Zurich Versicherung von eingestellten und neu lancierten IT-Projekten die Rede.

"Besten Dank für Ihr Verständnis"

Mich interessierten die Spekulationen über gestrichene Stellen herzlich wenig, aber was die Versicherung mit den erwähnten IT-Projekten bezweckt, weckte mein Interesse. Also fragte ich die Medienstelle der Versicherung, worum es in diesen Projekten ging und geht sowie weshalb sie eingestellt beziehungsweise gestartet worden sind. Und ob sie allenfalls etwas miteinander zu tun haben. Aber eben, man danke für mein Verständnis, "dass wir keine näheren Angaben machen können", erhielt ich zur Antwort. Verständnis habe ich keins, aber etwas dagegen tun, kann ich leider auch nicht.

Private Unternehmen sind gegenüber der Öffentlichkeit nicht rechenschaftspflichtig und müssen keine Auskunft geben. Es bleibt uns Medienschaffenden also nichts anderes übrig, als das Thema zu beerdigen (und uns höchstens in einer etwaigen Kolumne ein bisschen darüber auszulassen).

Behörden müssten (eigentlich) Auskunft geben

Anders ist die Lage hingegen bei Behörden. Diese müssen Antwort geben, wenn sie gefragt werden. Zumindest theoretisch. Doch auch deren Kommunikationsverantwortliche mutieren (mit einer Handvoll positiver Ausnahmen) immer öfter zu Schweigeverantwortlichen.

Medienschaffende erhalten gefühlt immer seltener vernünftig Auskunft und müssen sich dann die gewünschten Informationen mit einem Antrag unter Berufung auf das Öffentlichkeitsgesetz beschaffen. Und selbst dann klappt das nicht immer zuverlässig. Das Schlimme daran ist, dass manche Kantonsparlamente und auch der Ständerat darauf hinarbeiten, die Situation für Medienschaffende zusätzlich zu erschweren.

Aber schon heute werden die Dokumente entweder unter bestimmten Vorwänden doch nicht herausgerückt oder die entscheidenden Informationen geschwärzt. Gut, manchmal werden auch nicht-entscheidende Informationen geschwärzt:

Zum Glück lässt sich ab und zu trotzdem eine Geschichte schreiben, auch wenn die Medienstelle "I säge nüt" zurückmeldet. Voraussetzung dafür ist einfach, dass die entscheidenden Dokumente auf anderem Weg in die E-Mailpostfächer von uns Journalistinnen und Journalisten finden.

So geschehen bei meinem Text zur Beschaffung einer Bild- und Videoanalyse-Software des Kantons Zürich . Wie der Kanton dasteht, wenn Sie im Text durchgehend lesen müssen, dass er nichts sagt, können Sie entscheiden. Ich finde: wenig glaubwürdig.

Wer nichts sagt, sagt eben doch etwas. Irgendwie.