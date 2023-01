Wird Lidl bald auch zum Cybersecurity-Händler?

Die deutsche Schwarz Gruppe, die unter anderem 12'000 Lidl-Filialen in 31 Ländern betreibt, expandiert weiter ins IT-Geschäft. Zukünftig will der Konzern auch Cybersecurity-Dienste anbieten. Seit März 2022 bietet Schwarz mit Stackit bereits eigene Public-Cloud-Services. Dabei will Schwarz mit dem Standort Europa und Rechenzentren in Deutschland und Österreich punkten.