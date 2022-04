Berner Stadtpräsident sagt "sorry" für Base4kids-Debakel

Die chaotische Einführung der neuen Schulinformatik "Base4kids2" hat nicht nur Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht, sondern der Stadt Bern auch einen schwerwiegenden Vertrauensverlust beschert. Das wurde in der Diskussion im Stadtrat deutlich, die sich mit mehreren Berichten zum Fall beschäftigte.

Die politische Hauptverantwortung trage der Gemeinderat, hiess es in der anderthalbstündigen Debatte zu den Untersuchungsberichten. Das Parlament trage aber eine Mitschuld, indem es auf eine Open-Source-Lösung gedrängt habe. Das war ein Streitpunkt: Open Source gegen die Gefahr eines Vendor-Lock-ins bei Microsoft. Letzteres wurde in einer fraktionsübergreifenden Interpellation von links im letzten Mai betont.

Die Stadt müsse künftig das Machbare vor Augen haben und einen gewissen Pragmatismus walten lassen, forderte nun Francesca Chukwunyere von der GFL/EVP-Fraktion. Dabei sei auch das Parlament gefordert. Schliesslich habe der Stadtrat mit seinen Extrawünschen die Komplexität des Projekts noch erhöht. Das Parlament sei gut beraten, in solchen Fragen künftig auf ideologische Entscheidungen zu verzichten, betonte auch Milena Daphinoff (Mitte) in Anspielung auf die seinerzeitige Open-Source-Forderung.

Früh war allerdings die Kombination von Open-Source-Software und Apple-Hardware bemängelt worden . Der letzte Untersuchungsbericht machte zudem vor allem die Projektorganisation, Ressourcenmängel und Zeitdruck als Probleme aus. Allerdings war Open Source bereits aus dem Projekt gekippt und durch Microsoft-Lösungen ersetzt worden. Erst in diesem Januar wurde in der Hauptstadt beschlossen, dass man in der Verwaltung stärker auf Microsoft setzen will