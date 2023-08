Die Armee will über 4 Milliarden in IT und Cyber investieren

Seit gestern läuft auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach der Grossevent "Connected". Die Schweizer Armee will dort vor allem die Themen Cyber und Digitalisierung "erlebbar" machen, wie es in der Ankündigung heisst. Zur Veranstaltung informiert sie auch über ihre Zukunftsperspektiven, die sie nicht nur wegen des Ukrainekrieges, sondern auch angesichts der Entwicklungen im Cyberspace düster zeichnet.

Neben militärischen Fähigkeiten und internationaler Zusammenarbeit steht darum auch der technologische Fortschritt im Zentrum der Strategie. In einer zum Anlass publizierten Broschüre heisst es überdeutlich: Künstliche Intelligenz und Robotik könnten die Kriegsführung stärker revolutionieren als die Einführung von Funk, Flugzeugen oder Panzern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

In der neuen Strategie-Broschüre ist nun die Rede von Gesamtinvestitionen der Armee von 13 Milliarden Franken bis 2030. Davon sind 4,3 Milliarden für Cyberfähigkeiten und ICT-Mittel vorgesehen. Die Armee antizipiert mit der Broschüre zugleich politische Diskussionen zu offensiven Cyberfähigkeiten, Nachrichtendienst und zivile Cybersicherheit.

Derzeit wird das Kommando Cyber aufgebaut , das ab 2024 operativ ist und Lagebild, Cyber-Abwehr, IKT-Leistungen, Führungs­unter­stützung, Kryptologie sowie elektronische Kriegsführung verantwortet. Aktionen im Cyberraum gehörten heute zum Konflikt, und zwar nicht erst, wenn ein bewaffneter Konflikt offen ausgebrochen sei, sondern bereits im Alltag, so die Broschüre.

Das Kommando Cyber soll "durch gezielte Aktionen im Cyber- und im elektromagnetischen Raum die gegnerische Führungsfähigkeit beeinträchtigen können", heisst es zu den umstrittenen offensiven Fähigkeiten in der neuen Broschüre. Es konzentriere sich dabei aber vollständig auf die einsatzkritischen Leistungen der Armee und ihrer Partner.

Zusammen mit Eigenschutz, Automatisierung von Lagebildern und Aufklärung rechnet die Armee mit 500 Millionen Franken an Investitionen. Zu den Schutzobjekten gehören auch zivile Einrichtungen, wie die Armee im letzten Jahr an der internationalen NATO-Übung "Locked Shields" zeigte . Insbesondere kritische IT-Infrastruktur der Wasser- und Energieversorgung, der Finanzindustrie sowie der Landesverteidigung sollten dort fiktiv geschützt werden, hiess es in einem Communiqué.