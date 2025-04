Entlässt Intel 20% seiner Belegschaft?

Gemäss 'Bloomberg' (Paywall) und weiteren amerikanischen Medien wird Intel in dieser Woche Pläne für einen grösseren Stellenabbau bekannt­geben. Laut einer Person mit Kenntnissen der Angelegenheit steht der Abbau von mehr als 20% des Personals im Raum. So will Intels neuer CEO Lip-Bu Tan das Management straffen, der herrschenden Bürokratie entgegentreten und das Unternehmen wieder zur alten Grösse führen.

Bereits im vergangenen August hat der Chiphersteller einen drastischen Stellenabbau angekündigt. Damals waren rund 15'000 Jobs betroffen. So beschäftigte Intel Ende 2024 noch rund 108'900 Mitarbeiter. 2023 waren es noch fast 16'000 Personen mehr. Anfang Monat kündigte der Konzern dann an, dass er sich in Zukunft vermehrt auf das Kerngeschäft fokussieren will.