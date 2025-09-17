FBI warnt vor anhaltenden Attacken auf Salesforce-Konten

Luzerner Datenschützerin sieht M365 kritisch
In die politischen und verwaltungsinternen Diskussionen um die Einführung von M365 im Kanton Luzern stimmt nun auch die kantonale Datenschützerin Natascha Ofner-Venetz ein.
Mindestens 187 npm-Pakete sind mittlerweile kompromittiert. Die eingeschleuste Malware kann in der Art eines Wurms weitere Pakete infizieren.
Der Security-Spezialist ergänzt mit der Lakera-Technologie sein Portfolio an KI-Lösungen. Das Startup soll künftig die Basis für das Global Center of Excellence for AI Security bilden.
Bekannt ist, dass Softwarepakete des Entwicklers Qix kompromittiert wurden, die mehr als zwei Milliarden Mal pro Woche heruntergeladen werden.