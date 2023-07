Infoniqa schliesst (endlich) Integration von Sage ab

Infoniqa vermeldet in einer Mitteilung den Abschluss der "technischen und organisatorischen Integration" der ehemaligen Sage-Produkte.

Im Rahmen dieser Integration habe man das Produktportfolio vereinfacht und ein Abo-Modell entwickelt, heisst es weiter. Bereits "über 70% der Kundschaft" ist migriert, sagt uns Eileen Grimmer, Marketingchefin bei Infoniqa, auf Anfrage. Die restlichen Kunden sollen bis spätestens in 1 bis 2 Jahren ebenfalls auf das neue Produktportfolio überführt werden, sagt Grimmer weiter. "Kunden sollen mit attraktiven Angeboten vom Wechsel ins neue Abo-Modell überzeugt werden."

Die Übernahme von Sage Schweiz durch die Infoniqa-Gruppe ging zum 30. November 2021 über die Bühne – für 50 Millionen Franken. Der ursprüngliche Plan war es, den Übergang innert eines halben Jahres, also bis April 2022 komplett zu vollziehen . Es gebe eine hohe Produktkompatibilität, hiess es damals unter anderem.

Dass Infoniqa bei der Integration von Sage nun über 1 Jahr Verspätung eingefahren hat, könnte auch am CEO-Wechsel liegen, der in der Zwischenzeit vollzogen worden ist. Im Juni 2022 verliess Thomas Hersche das Unternehmen und ging zum Konkurrenten Europa3000 . Er wurde durch Thomas Brändle ersetzt, der zuvor die Firma Run my Accounts führte, welche ebenfalls zur Infoniqa-Gruppe gehört.