Intel kehrt in die Gewinnzone zurück

Der Halbleiterkonzern Intel ist im dritten Quartal seines Geschäftsjahres in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wie das Unternehmen mitteilt, erwirtschaftete es einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal betrug der Verlust noch 16,6 Milliarden Dollar.

Beim Umsatz legte Intel im Vorjahresvergleich um 3% von 13,3 auf 13,7 Milliarden Dollar zu. Für das vierte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 12,8 und 13,8 Milliarden.

Das gute Geschäftsergebnis ist auch auf die positive Entwicklung in der Fertigungssparte zurückzuführen. Dort reduzierte Intel den operativen Verlust von knapp 5,8 Milliarden im Vorjahr auf noch 2,3 Milliarden Dollar. Durch milliardenschwere Partnerschaften mit unter anderem Nvidia und Softbank soll die Fertigung auf neue Beine gestellt werden. Auch die Beteiligung der US-Regierung soll die Produktion insbesondere in den Vereinigten Staaten ankurbeln.