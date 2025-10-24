Intel kehrt in die Gewinnzone zurück

SAP registriert Zurückhaltung im Cloud-Geschäft
Das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld dämpft die Kauffreude der SAP-Kunden. Trotz eines Plus bei den Cloud-Umsätzen korrigierte der Konzern seine Prognose nach unten.
Loading
Das unsichere gesamtwirtschaftliche Umfeld dämpft die Kauffreude der SAP-Kunden. Trotz eines Plus bei den Cloud-Umsätzen korrigierte der Konzern seine Prognose nach unten.
Das Aargauer Unternehmen entwickelt KI-Lösungen für das Rechnungswesen. Bexio will diese in das eigene Angebot integrieren.
Schweizer Kunden sollen auf Datensouveränität zählen können. Da gibt es aber ein kleines Problem.
Die übernommene Technologie soll es Veeam-Kunden ermöglichen, ihre verstreuten Daten einfacher zu sichern und für KI-Anwendungen zu nutzen.