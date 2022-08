Microsoft passt Cloud-Lizenzen (zum Guten) an

Nach dem Microsoft im Juni die Frist für die Pflicht zu seiner New Commerce Experience auf unbestimmte Zeit verschoben hat , geht der Konzern einen weiteren Schritt auf die Kundschaft zu: In verschiedenen Blogpost kündigte das Unternehmen an, dass die Preisgestaltung und die Lizenzierungsbedingungen für Windows-, Windows-Server-, SQL-Server- und Office-Lizenzen im Betrieb ausserhalb seiner Azure-Services angepasst werden.