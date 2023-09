"SAP lässt On-Premises-Kunden im Regen stehen"

Nun meldet sich auch die Interessensgemeinschaft SAP Schweiz (IG SAP CH) zu Wort: "Die kürzlichen Ankündigungen von Preiserhöhungen und einem 180-Grad-Strategie-Wechsel in Richtung Cloud-Only-Lösungen kommen bei den Kunden ähnlich schlecht an, wie im 2008 die Geschichte mit den Wartungsmodellen ", schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Damals wurde die Wartung der Software auf ein teures Modell reduziert und der Preis dafür um 30% erhöht.