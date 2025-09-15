E-ID: Neustart nach vier Jahren

Zentrale Ausgleichsstelle digitalisiert 1. Säule
Von einer Modernisierung der ZAS-Informatik sollen auch die Versicherten profitieren. Sie können zukünftig auf einer elektronischen Plattform ihre Dossiers der 1. Säule einsehen.
Als Reaktion auf Wettbewerbsbedenken der EU will der Softwarekonzern seine Office-Pakete künftig auch ohne Teams anbieten und die Interoperabilität gewährleisten.
Der Regierungsrat hat die Reform der Gymnasien beschlossen. Informatik wird zum Grundlagenfach.
Das Bundesamt für Landwirtschaft will künftig intern digitaler Arbeiten und auch den Agrar- und Ernährungssektor digital koordinieren. Dafür spannt es mit fünf IT-Anbietern zusammen.