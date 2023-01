Microsoft streicht 10'000 Stellen

Diversen übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Microsoft noch heute mit der Entlassung von tausenden Mitarbeitenden beginnen. ' Sky News ' zufolge sollen 5% der rund 220'000 Angestellten des Konzerns betroffen sein. Mittlerweile hat Microsoft bestätigt, dass 10'000 Mitarbeitende entlassen werden, also knapp weniger als die zunächst kolportierten 5%. Die Abfindungskosten betragen 1,2 Milliarden Dollar, schreibt der ' Telegraph '. Ausserdem würden "Änderungen am Hardware-Portfolio" vorgenommen und "Büroflächen reduziert", zitiert die Zeitung aus einem Memo von CEO Satya Nadella.