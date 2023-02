NachStarboard Value, ValueAct Capital Partners, Elliott Investment Management und Jeff Ubben's Inclusive Capital ist gemäss dem 'Wall Street Journal' ein weiterer aktivistischer Investor bei Salesforce eingestiegen. Die in New York ansässige Gesellschaft hat sich schon früher an Campbell Soup, Walt Disney oder Shell beteiligt, bevor sie auf Veränderungen bei den jeweiligen Unternehmen drängte, so die Zeitung.