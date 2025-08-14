Basel-Stadt weitet E-Voting aus

Der Kanton Basel-Stadt gehört zu den drei Pilotkantonen , die 2023 E-Voting-Versuche aufgenommen haben. Aktuell können in Basel-Stadt ausschliesslich Menschen mit Behinderungen sowie Auslandschweizerinnen und -schweizer den digitalen Abstimmungskanal nutzen. Künftig soll E-Voting aber auch weiteren Personen zur Verfügung stehen.

Laut einer Mitteilung plant der Regierungsrat, den elektronischen Stimmkanal schrittweise auf 30% des kantonalen Elektorats auszudehnen. Dies ist nach Vorgaben des Bundes das Maximum.

An neun Urnengängen wurde in Basel-Stadt seit 2023 der digitale Kanal angeboten. Dabei habe man gute Erfahrungen gesammelt, schreibt der Regierungsrat. Somit will Basel-Stadt, wie auch Graubünden St. Gallen und Thurgau , E-Voting weiteren Stimmberechtigten mit Wohnsitz im jeweiligen Kanton zur Verfügung stellen. Die vorgegebene Limite von 30% des Elektorats könne mit automatisierten Verfahren umgesetzt werden.

Weiterführung bis 2036

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, plant der Kanton den E-Voting-Versuchsbetrieb bis 2036 weiterzuführen. Dazu beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat Ausgaben in der Höhe von 6,7 Millionen Franken.