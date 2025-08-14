Basel-Stadt weitet E-Voting aus

15'000 Unterschriften gegen VÜPF-Revision eingereicht
Mit einer Petition fordern die Digitale Gesellschaft und Campax einen Stopp der "Verschärfung der Überwachungsverordnung". Mit ihrer Kritik sind sie nicht allein.
Diverse Applikationen auf den Steuerämtern haben das Lebensende erreicht und könnten durch ein Standardprodukt abgelöst werden. Das Finanzdepartement gibt Auskunft zum Projekt.
Mit zwei Softwarekomponenten sollten seit fünf Jahren die Beschaffungsprozesse des Bundes digitalisiert werden. Eine ist noch nicht fertig, die andere wird kaum genutzt.
Der Regierungsrat will unter anderem ein kantonales Kompetenzzentrum aufbauen. Die Initiative sieht Ausgaben von 9 Millionen Franken pro Jahr vor.