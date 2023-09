The Pascal: Stimmen Sie jetzt für Ihre Favoriten ab

16. November 2023

Der Award "The Pascal" zeichnet die IT-Persönlichkeit des Jahres aus. Er wird amim Rahmen des Digital Economy Awards im Hallenstadion in Zürich vergeben. Wer einem oder einer der 10 Nominierten eine Stimme abgeben will, kann das ab sofort tun . Die Stimmen aus dem Onlinevoting zählen 50%, jene der Jury ebenfalls 50%. Pro Nominiertem ist nur eine Stimmabgabe möglich.